Белозёров рассказал о масс-старте на сборе российских биатлонистов в Тюмени

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о состоявшемся в Тюмени контрольном масс-старте.

«Работаем по плану. Этот масс-старт был у нас в качестве контрольного теста. До этого мы работали на отрезках в различной интенсивности. Сейчас уже нужно моделировать соревновательную деятельность. При этом подчеркну, что нет задачи подвести к отборам ребят в стопроцентной готовности. Но мы даём возможность спортсменам быть на контрольных стартах в оптимальной форме.

Какие задачи поставили перед биатлонистами? Только одну – максимально быстро отработать последний круг. Потому что сразу после финиша мы замеряли лактат, чтобы увидеть скорость восстановления. А в остальном спортсмены были предоставлены сами себе. Каждый мог включить мыслительный процесс и самостоятельно настроиться на соревновательный режим», — приводит слова Белозёрова «Тюменская арена».

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