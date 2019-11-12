Юрлова-Перхт пропустит контрольные гонки, Логинов и Гараничев выйдут на 1 старт

Чемпионка мира 2015 года биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт по согласованию с тренерским штабом сборной России пропустит контрольные старты в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России. Александр Логинов и Евгений Гараничев примут участие в одной из двух спринтерских гонок.

Контрольные старты пройдут с 14 по 16 ноября. По их итогам будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что Юрлова-Перхт, Логинов и Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора.

На первом этапе Кубка мира также смогут выступить Антон Бабиков и Виктория Сливко. Они имеют личные квоты благодаря победам в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.



Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.