Стрельцов — о выступлении в контрольном спринте: сам такого не ожидал

Биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал выступление в контрольном спринте в Тюмени. Он занял второе место. Победу одержал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко.
«На самом деле, я сегодня очень доволен. Показал действительно достойный для себя результат, сам не ожидал такого. Посмотрим, что будет дальше. В этом году мы к отборочным стартам подошли в хорошей форме. За день до гонки я себя чувствовал отлично и уже даже ждал этого спринта. Не было боязни. Напротив, появилось желание пробежать и посмотреть, на что готов.
Один промах – для меня отличный результат. Учитывая, что было холодно, подмерзали и поддувал ветер. Для таких условий отстрелял шикарно.
В первой гонке состоялся выброс энергии. Сейчас уже важно другое – грамотно восстановиться и отдохнуть", — цитирует Стрельцова «Тюменская арена».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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