Экхофф: как можно заставлять биатлонисток худеть?
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф раскритиковала тренеров, которые заставляют спортсменок сбрасывать вес. Её возмутила информация, что в сборной Франции перед стартом нового сезона нескольких девушек вынудили похудеть.
«Считаю, это грань. Полное безумство. Я поражена, что тренер может влиять на такое количество молодых девушек. Как потом это скажется на здоровье?
В нашем виде спорта результат вправду зависит от формы. Нормально сбросить несколько килограммов для улучшения показателей. Однако спортсмен должен сам принять такое решение. Подобные вещи происходят и в Норвегии. Из-за этого у людей потом возникают проблемы со здоровьем", — приводит слова Экхофф NRK.
Первый этап Кубка мира стартует 28 ноября в Эстерсунде (Швеция).
Фуркад, Вирер и Виттоцци выступят на открытии биатлонного сезона в Шушене
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