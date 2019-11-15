Экхофф: как можно заставлять биатлонисток худеть?

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф раскритиковала тренеров, которые заставляют спортсменок сбрасывать вес. Её возмутила информация, что в сборной Франции перед стартом нового сезона нескольких девушек вынудили похудеть.

«Считаю, это грань. Полное безумство. Я поражена, что тренер может влиять на такое количество молодых девушек. Как потом это скажется на здоровье?

В нашем виде спорта результат вправду зависит от формы. Нормально сбросить несколько килограммов для улучшения показателей. Однако спортсмен должен сам принять такое решение. Подобные вещи происходят и в Норвегии. Из-за этого у людей потом возникают проблемы со здоровьем", — приводит слова Экхофф NRK.

Первый этап Кубка мира стартует 28 ноября в Эстерсунде (Швеция).