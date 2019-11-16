Губерниев: за Глазырину вступиться некому? А Шипулин-депутат?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе женской и мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону. Он удивился некоторым решениям тренерского штаба.

«Глазырина была третьей на отборе, но никуда не попала! Может, мешает допинговый багаж? Но Старых в основе! И это не смущает! Может, просто Тюмень всемогущая продавила? А за Глазырину из Свердловской области вступиться некому?

А губернатор Куйвашев, а Шипулин-депутат? Воронину и Стрельцова можно было в основе попробовать? Вопросы… вопросы… впрочем, декабрь быстро даст ответ на многое! Удачи нашим биатлонистам!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Первый этап Кубка IBU начнётся в Шушене (Норвегия) 28 ноября.