Резцова: как и всегда, у нас нет такого правильного и честного отбора

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала тот факт, что состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира и Кубка IBU был сформирован с нарушениями критериев отбора.



«Как и всегда, у нас нет такого правильного и честного отбора. Глава СБР Драчёв говорил, что всё изменится, всё будет по-честному. Но, наверное, к первому старту после его прихода был честный отбор, а на сегодняшний день всё вернулось к тому, что было раньше: смотрим на прошлогодние результаты и так далее. Нужно обратить внимание на нынешний сезон и брать сильнейших, а дальше уже следить по выступлениям. Должны ехать сильнейшие биатлонисты, без обид и блата.



Считаю, это правильно и справедливо. Приведу пример. Виктория Сливко не стартовала, никто не знает, как она будет выступать. Она победительница Кубка IBU, ну здорово. Но надо выйти на старт. Даже для себя. Не хочу никого обидеть, это моё профессиональное мнение», — цитирует Резцову «Р-Спорт».

Нуждов: Драчёв единолично изменил состав сборной на КМ. Мне стыдно за СБР