Тренер объяснил, почему олимпийская чемпионка Джима начнёт сезон на Кубке IBU

Старший тренер сборной Украины по биатлону Валерий Лесников рассказал о формировании состава женской команды на стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. Соревнования начнутся 30 ноября.
«С составом команды на Кубок мира мы с тренерами определились вечером, после масс-стартов в Шушене. В Эстерсунде будут выступать сёстры Семеренко, Дарья Блашко, Надежда Белкина, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.
По Юле есть предварительная договорённость, что она останется в Шушене, пробежит спринт на Кубке IBU, после чего присоединится к команде в Эстерсунде. Эта инициатива исходила от самой спортсменки, она хочет немного разбежаться перед Кубком мира. Остальные девушки, которые не вошли в состав на Эстерсунд, будут стартовать на этапах Кубка IBU.
По выступлению команды на предсезонных стартах могу сказать, что мы готовимся на длительный сезон, поэтому сейчас у кого-то получилось чуть быстрее пробежать, кто-то пока не справился со скоростью. В масс-старте уже вся группа выглядела повеселее – это что касается дистанционных моментов.
Юлия Джима не принимала участия в масс-старт по той причине, что у неё ещё не было достаточно подготовки, чтобы стартовать два дня подряд. То же самое касается Виты Семеренко, она хорошо пробежала первую гонку, поэтому посчитали нецелесообразно ей ещё раз выкладываться в масс-старте", — цитирует Лесникова Xsport.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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