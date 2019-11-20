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Глава тренерского совета СБР объяснил, как Глазыриной и Старых попасть на КМ

Глава тренерского совета СБР объяснил, как Глазыриной и Старых попасть на КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Глава тренерского совета СБР Евгений Редькин рассказал, какие результаты помогут Ирине Стырых и Екатерине Глазыриной попасть в сборную России, выступающую на Кубке мира. По решению правления СБР обе биатлонистки вошли в состав команды на Кубок IBU.

«Как минимум попадать в топ-6 и набирать высокие очки. Это касается любого, а не только Старых и Глазыриной. По итогам первых трёх этапов, скорее всего, будут замены. Надо смотреть, как будут выступать на этапах Кубка мира. Если там будет всё блестяще, то и менять никого не придётся. А если кто-то будет западать, появятся люди с Кубка IBU», — приводит слова Редькина «Спорт день за днём».

Также Редькин объяснил, чем руководствовались тренеры, изначально включив Старых в состав на Кубок мира, а Глазырину оставив вне сборной.

«К Старых были вопросы по допингу, у Глазыриной – два «флажка». Как я понял, изначально для подстраховки первую допустили в состав, а вторую – нет. Потом начались разногласия, но вчера всё привели в соответствие с критериями: допустили и ту и другую на Кубок IBU.

Необходимость Старых в эстафете на Кубке мира? Думаю, что это было связано с беспокойством о том, что ВАДА опять что-то предъявит. Только из этих побуждений. Девчонки достаточно сильные. Справятся без Старых», — сказал Редькин.

Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
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