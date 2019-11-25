Шипулин подал первый законопроект в Госдуме

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной Думы России от Свердловской области Антон Шипулин рассказал о первых шагах в законотворческой работе. За месяц работы он успел подать один законопроект.
«Спустя месяц после того, как приступил к работе депутата, я начал изучать закон 329 о спорте. Там есть над чем поработать, больше 100 страниц формата А4. И я уже успел подать один законопроект. Но о нём я пока не готов рассказывать подробно. Он должен пройти через фракцию, потом через комитет, и если его допустят на рассмотрение Госдумы, то я смогу об этом говорить», — приводит слова Шипулина Екатеринбург.Онлайн.
По словам депутата, его законопроект также связан со спортом.
Став депутатом Госдумы, Шипулин стал переводить половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа.
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