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Шипулин подал первый законопроект в Госдуме

Шипулин подал первый законопроект в Госдуме
Биатлон / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной Думы России от Свердловской области Антон Шипулин рассказал о первых шагах в законотворческой работе. За месяц работы он успел подать один законопроект.

«Спустя месяц после того, как приступил к работе депутата, я начал изучать закон 329 о спорте. Там есть над чем поработать, больше 100 страниц формата А4. И я уже успел подать один законопроект. Но о нём я пока не готов рассказывать подробно. Он должен пройти через фракцию, потом через комитет, и если его допустят на рассмотрение Госдумы, то я смогу об этом говорить», — приводит слова Шипулина Екатеринбург.Онлайн.

По словам депутата, его законопроект также связан со спортом.

Став депутатом Госдумы, Шипулин стал переводить половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа.

Шипулин подтвердил, что будет отдавать половину депутатской зарплаты ветеранам
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