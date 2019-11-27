Драчёв: Старых может попасть на ЧМ и этапы Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что биатлонистка Ирина Старых может выступить как на этапах Кубка мира, так и на чемпионате мира или Европы.
Ранее Старых была включена в состав сборной России на первые этапы Кубка мира, хотя не прошла с командой централизованную подготовку. Но руководство СБР решило не нарушать критерии отбора и исключило 32-летнюю спортсменку из списка. Теперь Старых начнёт сезон во втором по значимости турнире – Кубке IBU.
«Уверен, если Старых будет выступать и дальше показывать высокие результаты, у неё есть возможность попасть на Кубок мира, чемпионат Европы или мира. Как и у любой другой спортсменки. Но у нас есть стратегия, которая принята. Главный старт – Олимпийские игры. Мы должны выйти с составом, который сможет показать результат, самый сильный на текущий момент», – цитирует Драчёва РИА «Новости».
Первый этап Кубка мира начнётся 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).
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