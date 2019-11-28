Сибгатуллина — о победе в спринте на Кубке России: это мой первый ноль

Биатлонистка Резеда Сибгатуллина прокомментировала победу в спринте на первом этапе Кубка России в Тюмени. Второе место заняла Ульяна Кайшева, третьей стала Наталья Ушкина.

«Я вообще не ожидала такого! Это, во-первых, мой первый ноль. Никогда не стреляла без промахов в предыдущие сезоны. Очень рада, что справилась с этим компонентом. Ну и ходом неплохо отработала. Последний круг, наверное, не таким быстрым получился. Но я очень рада.

Мы готовились к старту сезона. Но именно к первому этапу специально не подводились. Думаю, всё в этот раз просто сошлось», — приводит слова Сибгатуллиной «Тюменская арена».

Победу в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону у мужчин одержал Семён Сучилов.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.