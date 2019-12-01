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Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Елисеев – третий

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Елисеев – третий
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 18,3 секунды. Второе место занял его брат Тарьей (+19.0). Оба биатлониста допустили по одному промаху. Тройку призёров замкнул россиянин Матвей Елисеев (+19.9), который чисто отработал на огневых рубежах.

Ещё один российский биатлонист Александр Логинов (+27.1) — четвёртый. Он допустил один промах на втором огневом рубеже. Француз Мартен Фуркад (+27.9) с двумя промахами стал пятым.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24:18.3 (1+0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +19.0 (0+1)
3. Матвей Елисеев (Россия) — +19.9 (0+0)
4. Александр Логинов (Россия) — +27.1 (0+1)
5. Мартен Фуркад (Франция) — +27.9 (0+2).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт 10 км
01 декабря 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Идёт
1
Йоханнес Бё
Норвегия
24:18.3
2
Тарьей Бё
Норвегия
+19.0
3
Матвей Елисеев
Россия
+19.9
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