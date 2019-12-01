Елисеев: ждал ли медали на Кубке мира? Чувствовал, что стал сильнее в этом году

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал третье место в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«Чувствую себя уставшим после гонки. Ждал ли медали на Кубке мира? Чувствовал, что стал сильнее в этом году. Однако при этом у меня было серьёзное западение скорости на последнем круге. Долго пытался понять, чего от меня хотят по технике наши тренеры. Когда уходил со второй стрельбы, видел табло. Понимал, что ухожу хорошо. Это большая ответственность. Тренеры вели по всей дистанции, подсказывали, подгоняли. Посвящаю жене эту награду. Её вклад неоценим», — заявил Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, преодолев дистанцию за 24 минуты 18,3 секунды. Второе место занял его брат Тарьей (+19.0). Оба биатлониста допустили по одному промаху. Тройку призёров замкнул россиянин Елисеев (+19.9), чисто отработавший на огневых рубежах.