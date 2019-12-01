Васильев: результат Елисеева воодушевит всех, кто готовился с ним

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что бронзовая медаль российского биатлониста Матвея Елисеева в первой личной гонке сезона – спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) – придаст уверенности всей российской команде.

«Медаль Елисеева говорит о том, что у нас помимо Логинова появился второй человек, который будет пробовать бороться за подиумы на этапах Кубка мира. Это очень здорово. Российские биатлонисты успешно начали сезон, без всяких вопросов.

Такой результат воодушевит не только Елисеева, но и всех ребят, кто бегал с ним и Логиновым на подготовительных стартах. Они знают свою силу, кто кому сколько проигрывает или идёт на одном уровне. Теперь они увидели, что эти ребята борются за подиум на этапе Кубка мира. Это придаст им уверенности, но, конечно, нельзя при этом мазать по мишеням", — приводит слова Васильева ТАСС.

Огорчил Васильева результат Дмитрия Малышко, который допустил четыре промаха на двух огневых рубежах.

«Меня огорчил Малышко, он же умеет и может стрелять хорошо, но как этап Кубка мира, так он не может никуда попасть. Это никуда не годится, просто стопроцентная психология», — сказал Васильев.