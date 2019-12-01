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Президент IBU: мы хотим видеть Россию частью биатлонной семьи

Президент IBU: мы хотим видеть Россию частью биатлонной семьи
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на 4 года. Допущены будут только те российские спортсмены, которые сумеют доказать специальной комиссии свою непричастность к допинговому скандалу.

«Россия очень важная биатлонная страна. Так что вне всяких сомнений, мы хотим видеть её частью биатлонной семьи. Но, как я говорил раньше, ключевое на данный момент, чтобы Россия провела необходимую домашнюю работу», — сказал Далин в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию, Россия не сможет принимать крупные соревнования и выступать на турнирах под национальным флагом в течение четырёх лет. Причина санкций – манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории, переданными ВАДА в январе 2019 года.

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