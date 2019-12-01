Губерниев: наш биатлон жив! И никакие враги не сломят нас!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на результаты российских спортсменов в спринтерских гонках на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Бронзовую медаль завоевал россиянин Матвей Елисеев. Он не допустил ни одного промаха и уступил норвежцу Йоханнесу Бё, который выиграл гонку, 19,9 секунды.

«Наш биатлон жив!!! И никакие враги не сломят нас!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Календарь Кубка мира по биатлону

Ещё один российский биатлонист Александр Логинов занял четвёртое место.

В соревнованиях среди женщин лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она показала 15-й результат. Выиграла спринт итальянка Доротея Вирер.