Пидручный: из-за боли не могу ни стрелять нормально, ни бежать

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он занял 64-е место, совершив 4 промаха.

«Чувствовал себя, конечно, не в лучшей кондиции, ощущал на трассе боль в спине. К сожалению, это помешало показать хорошее время на лыжне, стрельба поэтому также в некоторой степени не удалась. На втором круге уже сильно начала болеть спина, а при стрельбе стоя это мешало. Ещё и попал в порыв ветра — стрелял вместе с Моравцем, на соседних установках, и у нас одинаково по три промаха.



Конечно, можно было сработать и лучше, надо будет проанализировать всё — возможно, не повезло, а может, где-то недоработал. Сейчас на эмоциях трудно сказать точно, что было не так. Но позже надо будет подумать, как можно улучшить результат. Да, после нагрузки спина начинает болеть, это началось с середины второго круга, а на третьем уже ехал „на зубах“. После финиша чувствую себя хорошо, вижу, что есть ещё резерв, но в гонке спина не даёт это показать.



Каждый день работаем с врачом над этой проблемой, чтобы убрать полностью эту болячку. Надеюсь, в следующей гонке спина меня беспокоить не будет, но посмотрим. Потому что перед сезоном, в Шушене, физические кондиции у меня были очень хорошие. Результаты тогда и сейчас — это просто небо и земля. Из-за этой боли в спине не могу ни стрелять нормально, ни бежать», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.