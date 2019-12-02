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Губерниев: есть ли у Гараничева тренер по тверкингу, пилатесу и капоэйре?

Губерниев: есть ли у Гараничева тренер по тверкингу, пилатесу и капоэйре?
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с тренером российского биатлониста Евгения Гараничева. Ранее Дмитрий задал вопрос Максиму Кугаевскому о том, работает ли он с Гараничевым или же наставником спортсмена является «неведомый тренер по фитнесу из Тюмени».

«Сергей Воронин — тренер Евгения Гараничева. Не по фитнесу, а по силовой подготовке! Спасибо Максиму Кугаевскому за инфу! Но есть ли в Тюмени у Гараничева тренер по тверкингу, пилатесу, капоэйре и джиу-джитсу?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Гараничев в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде занял 29-е место. Он допустил промах и проиграл победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Бё — 1.35,9. Второе место в спринте занял ещё один представитель Норвегии Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул россиянин Матвей Елисеев.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Губерниев — Кугаевскому: Гараничева тренирует неведомый фитнес-тренер из Тюмени?
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