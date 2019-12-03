Вирер: я была очень ленивой, и совесть меня не мучила

Действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер рассказала, как с годами изменилось её отношение к биатлону.

«Раньше я не жила биатлоном. Никто из моих друзей спортом занимался, они ничего в нём не понимали. Я скорее предпочитала проводить время с ними, чем тренироваться. Я любила проспать всё утро и только после полудня шла на стадион, где немного стреляла. Если же погода была плохой, я вообще оставалась дома. Совесть меня не мучила! Я была очень ленивой.

Я долгое время хорошо проявляла себя на стрельбе. Но при переходе от юниорских ко взрослым соревнованиям я поняла, что нужно либо полностью посвятить себя биатлону, либо заняться чем-то другим. Наверное, тогда я осознала, что биатлон может мне дать.

Успех придал мне сил больше тренироваться. С другой стороны, я пожертвовала прежней жизнью. Но я не жалею о своём решении. Когда я была моложе, я веселилась и наслаждалась жизнью", — цитирует Вирер Yle.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.