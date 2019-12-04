Богалий: если биатлонисты рассчитывают на медаль, то забывают попадать на рубеже

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась впечатлениями от первых стартов Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), а также рассказала, чего ждёт от выступлений россиян в предстоящих индивидуальных гонках.
«Суббота была для нас рабочим стартом. Очень часто команды используют первый день в качестве разгоночного, чтобы дополнительно почувствовать трассу и стрельбище, чтобы разогнаться. Но в воскресенье, конечно, уже нужно было показывать результат, и все ждали боевого состояния у каждого спортсмена. Не всё у нас получилось. Мужская команда, конечно, выступила лучше. Можно порадоваться за наших ребят — Матвея Елисеева и Сашу Логинова, ставших третьим и четвёртым соответственно. Остальные? Здесь есть над чем подумать. Сезон, казалось бы, длинный, и тем не менее каждая гонка имеет огромное значение с точки зрения возможности заработать важные для нас очки. Мы всегда боремся за Кубок наций и за то, чтобы в будущем у нас была максимальная квота участников.
От россиян в предстоящих индивидуальных гонках жду стабильной и точной стрельбы. Если в индивидуальной гонке спортсмены будут стрелять ровно, будем высоко. Как только мы начинаем ставить перед собой планку — медаль, почему-то забываем на рубеже попадать. Но на рубеже нужно терпеть не меньше, чем на трассе", — цитирует Богалий «Матч ТВ».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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