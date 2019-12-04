Фуркад: с начала сезона хочу обозначить свою территорию

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от индивидуальной гонки, которая состоится на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) сегодня, 4 декабря.
«С нетерпением жду гонки с более стабильными условиями. Обычно я хорошо выступаю в индивидуальной гонке и очень её ценю. Я с начала сезона хочу обозначить свою территорию. Звучит немного дерзко, но я хочу не просто подтвердить свою форму, но и перейти к следующей фазе», — приводит слова Фуркада L'Equipe.
Начало индивидуальной гонки запланировано на 18:15 мск.
Мартен Фуркад также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, 11-кратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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