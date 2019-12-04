Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира, Елисеев — четвёртый

Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) впервые в сезоне возглавил общий зачёт. В его активе 100 баллов.
На второе место вышел норвежский биатлонист олимпийский чемпион Ванкувера-2010 31-летний Тарьей Бё. От лидирующего Фуркада он отстаёт на восемь очков.
Третьим идёт младший брат Тарьей — Йоханнес Бё. Норвежец набрал 91 балл, что на 9 больше, нежели у лучшего из россиян Матвея Елисеева, который располагается на четвёртой строчке. Россиянин Александр Логинов — седьмой.
Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) — 100
2. Тарьей Бё (Норвегия) — 92
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 91
4. Матвей Елисеев (Россия) — 82
5. Симон Детьё (Франция) — 81
6. Кентен Фийон Майе (Франция) — 77
7. Александр Логинов (Россия) — 75
8. Эмильен Жаклен (Франция) — 73
9. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 62
10. Фабиен Клод (Франция) — 57
…
14. Евгений Гараничев (Россия) — 42
…
25. Антон Бабиков (Россия) — 27
…
37. Эдуард Латыпов (Россия) — 16
…
53. Никита Поршнев (Россия) — 4
54. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.
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