Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира, Елисеев — четвёртый

Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) впервые в сезоне возглавил общий зачёт. В его активе 100 баллов.



На второе место вышел норвежский биатлонист олимпийский чемпион Ванкувера-2010 31-летний Тарьей Бё. От лидирующего Фуркада он отстаёт на восемь очков.



Третьим идёт младший брат Тарьей — Йоханнес Бё. Норвежец набрал 91 балл, что на 9 больше, нежели у лучшего из россиян Матвея Елисеева, который располагается на четвёртой строчке. Россиянин Александр Логинов — седьмой.



Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины



1. Мартен Фуркад (Франция) — 100

2. Тарьей Бё (Норвегия) — 92

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 91

4. Матвей Елисеев (Россия) — 82

5. Симон Детьё (Франция) — 81

6. Кентен Фийон Майе (Франция) — 77

7. Александр Логинов (Россия) — 75

8. Эмильен Жаклен (Франция) — 73

9. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 62

10. Фабиен Клод (Франция) — 57

…

14. Евгений Гараничев (Россия) — 42

…

25. Антон Бабиков (Россия) — 27

…

37. Эдуард Латыпов (Россия) — 16

…

53. Никита Поршнев (Россия) — 4

54. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й