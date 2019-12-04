Логинов: утром беспокоила спина, но на адреналине это уже не чувствовалось

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив 2 промаха, Логинов показал девятое время.
«Трасса сегодня тяжёлая. Однозначно непростые условия. Но, раз тяжело на трассе, надо было реализовывать себя в стрельбе, а я допустил два обидных промаха на последнем рубеже. Жаль, за шестёрку можно было побороться.
Сегодня нужно было стартовать в первой группе. Просто с моим везением я в первой группе получил последний номер.
На последнем рубеже потерял концентрацию. «Истаскала» трасса меня немножко, ноги уже не слушались, сказалась усталость. Но это не оправдание, нужно было стрелять на ноль.
Сегодня с утра спина немного беспокоила, но на адреналине этого уже не чувствовалось. С лыжами сегодня никаких проблем не было. Сервис у нас — молодцы, все стараются по максимуму работать.
Четыре первых места французов? Ничему уже не удивляюсь. Видимо, действительно у них настолько хорошая готовность. В эстафете нам будет тяжело бороться», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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