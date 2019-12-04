Ярошенко оценил выступление россиян в индивидуальной гонке на «четвёрку»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Лучший результат показал Матвей Елисеев, финишировавший с восьмым временем.



«Считаю, что результат можно считать успешным. Тому же Матвею, с его габаритами, по такой «каше» было очень сложно выступать. Тем не менее результат есть: он в десятке вместе с Логиновым. Конечно, теперь хочется, чтобы на каждом старте они попадали в призы. Но это биатлон. Вы же видите, как отлично смотрится французская команда.



Те же немцы хорошо готовы функционально, но при этом сегодня даже в десятке никого из них нет. Ребята выступили на уверенную «четверку», это как минимум. Поймите, ход очень тяжёлый, крупным спортсменам сложно, а сейчас все ещё и далеки от идеальной формы», — цитирует Ярошенко «Р-Спорт».

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й