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Бабиков: думаю, что меня переведут на Кубок IBU. Отнесусь к этому адекватно

Бабиков: думаю, что меня переведут на Кубок IBU. Отнесусь к этому адекватно
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков считает, что не сможет помочь сборной в своей нынешней форме. В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде он не допустил ни одного промаха, однако проиграл победителю более трёх с половиной минут.

«С такими результатами и скоростью я не многим могу помочь сборной, так что рассчитываю, что меня переведут на Кубок IBU. Посмотрим, в конечном итоге решать всё будут тренеры. Я очень надеюсь, что скоро найду свою скорость и буду полезен для сборной России. Если тренеры отправят меня туда, я абсолютно адекватно к этому отнесусь.

Знаете, когда я в прошлом году соревновался на Кубке IBU с тем же Йоханнесом Далле, все говорили, что это за ноунейм», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

С полным интервью с Антоном Бабиковым можно ознакомиться на «Чемпионате».

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