Ярошенко: теперь болельщики будут всегда ждать от Елисеева попадания в тройку

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил выступление Матвея Елисеева на старте сезона. 26-летний уроженец Зеленограда стал третьим в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде и показал восьмое время в индивидуальной гонке.



«Елисееву придется доказывать весь сезон. Болельщиков в первой гонке он порадовал, и теперь они будут от него ждать попадания в тройку каждый раз.



Отлично, что он справляется с давлением: в обеих гонках он стрелял стабильно. Это говорит о том, что была проведена работа, что он поменял что-то в своей стрельбе благодаря Альбине Ахатовой. Отлично, что это дает результат сразу.



Редко бывает, что плохо начинаешь сезон, и дальше ситуация улучшается. Гораздо лучше начинать вот так вот и дальше просто добавлять функционально. Сегодня Матвей показал гроссмейстерскую стрельбу на самом, самом высоком уровне», — передаёт слова Ярошенко «Р-Спорт».

Ярошенко оценил выступление россиян в индивидуальной гонке на «четвёрку»