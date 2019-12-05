Ярошенко: теперь болельщики будут всегда ждать от Елисеева попадания в тройку

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил выступление Матвея Елисеева на старте сезона. 26-летний уроженец Зеленограда стал третьим в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде и показал восьмое время в индивидуальной гонке.
«Елисееву придется доказывать весь сезон. Болельщиков в первой гонке он порадовал, и теперь они будут от него ждать попадания в тройку каждый раз.
Отлично, что он справляется с давлением: в обеих гонках он стрелял стабильно. Это говорит о том, что была проведена работа, что он поменял что-то в своей стрельбе благодаря Альбине Ахатовой. Отлично, что это дает результат сразу.
Редко бывает, что плохо начинаешь сезон, и дальше ситуация улучшается. Гораздо лучше начинать вот так вот и дальше просто добавлять функционально. Сегодня Матвей показал гроссмейстерскую стрельбу на самом, самом высоком уровне», — передаёт слова Ярошенко «Р-Спорт».
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