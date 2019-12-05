Россиянки проиграли больше минуты ходом в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд показала лучшее время на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Её чистое время прохождения трассы составило 36 минут 53,1 секунды.



Второй результат — у финки Кайсы Мякяряйнен, которая проиграла Рёйселанд 3 секунды. Тройку лидеров по чистому ходу замкнула победительница — гонки француженка Жюстин Бреза (+3,2).



Лучший ход из россиянок показала Светлана Миронова. Она уступила норвежке 1 минуту 4,4 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Лыжный ход



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 36.53,1

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +3,0

3. Жюстин Бреза (Франция) — +3,2

10. Светлана Миронова (Россия) — +1.04,4…

14. Лариса Куклина (Россия) — +1.24,6…

27. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.52,3…

45. Тамара Воронина (Россия) — +2.39,3…

49. Кристина Резцова (Россия) — +2.42,4…

79. Виктория Сливко (Россия) — +4.21,4.

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я