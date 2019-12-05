Россиянки проиграли больше минуты ходом в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд показала лучшее время на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Её чистое время прохождения трассы составило 36 минут 53,1 секунды.
Второй результат — у финки Кайсы Мякяряйнен, которая проиграла Рёйселанд 3 секунды. Тройку лидеров по чистому ходу замкнула победительница — гонки француженка Жюстин Бреза (+3,2).
Лучший ход из россиянок показала Светлана Миронова. Она уступила норвежке 1 минуту 4,4 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Лыжный ход
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 36.53,1
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +3,0
3. Жюстин Бреза (Франция) — +3,2
10. Светлана Миронова (Россия) — +1.04,4…
14. Лариса Куклина (Россия) — +1.24,6…
27. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.52,3…
45. Тамара Воронина (Россия) — +2.39,3…
49. Кристина Резцова (Россия) — +2.42,4…
79. Виктория Сливко (Россия) — +4.21,4.
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