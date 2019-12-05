Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв: вот и результаты улучшаются. Работа не проходит даром. Молодцы, девочки!

Драчёв: вот и результаты улучшаются. Работа не проходит даром. Молодцы, девочки!
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итоги женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лучший результат (5-е место) среди россиянок показала Лариса Куклина.

«Вот и результаты улучшаются. Работа не проходит даром. Молодцы, девочки! Спасибо тренерам, болеем всей страной.

Поздравляю Ларису Куклину с прекрасным выступлением на 15-километровой гонке на Кубке мира по биатлону в Швеции. Молодец, Лариса! Мы всегда верили в тебя! Спасибо большое, Лариса!» — написал Драчёв в «Инстаграме».

В субботу, 7 декабря, в Эстерсунде состоится мужская эстафетная гонка. Завершится первый этап Кубка мира сезона-2019/20 женской эстафетой, которая пройдёт в воскресенье, 8 декабря.

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019