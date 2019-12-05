Драчёв: вот и результаты улучшаются. Работа не проходит даром. Молодцы, девочки!

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итоги женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лучший результат (5-е место) среди россиянок показала Лариса Куклина.



«Вот и результаты улучшаются. Работа не проходит даром. Молодцы, девочки! Спасибо тренерам, болеем всей страной.



Поздравляю Ларису Куклину с прекрасным выступлением на 15-километровой гонке на Кубке мира по биатлону в Швеции. Молодец, Лариса! Мы всегда верили в тебя! Спасибо большое, Лариса!» — написал Драчёв в «Инстаграме».



В субботу, 7 декабря, в Эстерсунде состоится мужская эстафетная гонка. Завершится первый этап Кубка мира сезона-2019/20 женской эстафетой, которая пройдёт в воскресенье, 8 декабря.

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я