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Васильев выставил оценки россиянкам за индивидуальную гонку в Эстерсунде

Васильев выставил оценки россиянкам за индивидуальную гонку в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление российских спортсменок в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Куклина в целом справилась с такими погодными условиями, допустив две штрафные минуты, это неплохой результат. При этом Лариса и ход довольно хороший показала. Бежала практически со всеми лидерами наравне. Если и уступала, то незначительно. Это даже больше удивляет, чем стрельба. Знаем, что она довольно стабильно работает на рубеже. Ходом действительно здорово выглядела.

Катя Юрлова на этот раз тот самый лишний промах допустила — могла бы тоже выше быть. Воронина неплохо выступила. Трём первым девчонкам у нас можно по четвёрке поставить за эту гонку, Куклиной — даже пятёрку, несмотря на то что она пятая. Погода была трудная, но она справилась. О выступлениях остальных спортсменок не говорю — там нечего комментировать», — приводит слова Васильева Sportbox.

Победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде стала француженка Жюстин Бреза. Второй финишировала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — француженка Жулия Симон.

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