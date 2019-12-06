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Богалий: Куклина худенькая, поэтому ей легче бежалось по такой трассе

Богалий: Куклина худенькая, поэтому ей легче бежалось по такой трассе
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала успешное выступление Ларисы Куклиной в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Допустив два промаха, россиянка показала пятое время.

«По той погоде, которая была в этот раз, две минуты Куклиной — это нормальный штраф. То, что у Ларисы получилась стрельба, не удивляет. Куклина хорошо работает на рубеже. До этой гонки разговаривала с Юлией Макаровой, вместе с которой мы в прошлом бегали за национальную команду. Юля как раз обратила внимание на то, что стрельба — очень сильная сторона Ларисы. Я с этим полностью согласна.

Может быть, у Куклиной и не такой быстрый ход, но на рубеже хорошо выглядит. Индивидуальная гонка — это её дисциплина. То, что она в этот раз неплохо смотрелась ходом, наверное, можно объяснить тем, что она очень худенькая — ей, возможно, легче бежалось по этой трассе.

Что могло сказаться на выступлении спортсменов, которые обычно в топе? Возможно, начало сезона… Вообще, с одной стороны, индивидуальная гонка очень размеренный старт, где за каждый штраф добавляется минута, с другой, спортсмены ставят на первое место высокую цену каждого выстрела и забывают о технике его выполнения: выдерживают и передерживают. Не всегда получается сделать как лучше. Многие по этой причине, думаю, допустили промахи», — цитирует Богалий «Матч ТВ».

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
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