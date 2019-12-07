Тренер объяснил невысокие результаты Гараничева на первом этапе Кубка мира

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин объяснил, почему Евгений Гараничев не показал высоких результатов в личных гонках на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. В спринте Евгений был 29-м, в индивидуальной гонке – 11-м.

«Он показал свой текущий уровень, Евгению пока не хватает интенсивной работы. Сейчас мы находимся на этапе, когда он имеет очень хороший объём аэробной работы и через соревнования будет добавлять.

Евгений сам по себе спортсмен, с которым уже второй год приходится бороться в направлении более спокойного проведения низкоинтенсивных тренировок, он всё время завышает нагрузку. Если брать мощность, то он всегда работает где-то в средних зонах, даже на длительных тренировках. Но когда ты бежишь гонку, то в средней зоне не работаешь, уходишь выше. После гонки Женя сам понимает, что интенсива достаточно и нужно просто погулять по трассе», — приводит слова Истомина сайт «Матч ТВ».