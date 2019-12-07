Логинов: три четвёртых места за один этап — это, наверное, перебор

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление на четвёртом этапе эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Выйдя на дистанцию четвёртым, он не сумел улучшить позицию сборной, но и не ухудшил.
«Неудовлетворительной мою форму точно не назвать, но и до идеала она далека. Доволен, что идёт не пятый или шестой этап Кубка мира. Сейчас нужно найти себя после тяжёлых двух или трёх недель перед Кубком мира и постараться выжать из себя максимум.
Результаты? Конечно, всегда бы большего. Три четвёртых места за один этап — это, наверное, перебор», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место заняли биатлонисты из Франции, третье — из Италии.
- 7 декабря 2019
-
22:14
-
21:51
-
21:36
-
21:30
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
20:41
-
20:33
-
16:50
-
16:04
-
11:03
-
10:02
-
00:23
- 6 декабря 2019
-
20:26
-
19:43
-
17:35
-
17:00
-
13:23
-
10:22
-
09:55
-
08:41
-
00:55
- 5 декабря 2019
-
23:35
-
22:27
-
22:13
-
21:50
-
21:23
-
21:04
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:21
-
20:14