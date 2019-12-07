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Логинов: три четвёртых места за один этап — это, наверное, перебор

Логинов: три четвёртых места за один этап — это, наверное, перебор
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление на четвёртом этапе эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Выйдя на дистанцию четвёртым, он не сумел улучшить позицию сборной, но и не ухудшил.

«Неудовлетворительной мою форму точно не назвать, но и до идеала она далека. Доволен, что идёт не пятый или шестой этап Кубка мира. Сейчас нужно найти себя после тяжёлых двух или трёх недель перед Кубком мира и постараться выжать из себя максимум.

Результаты? Конечно, всегда бы большего. Три четвёртых места за один этап — это, наверное, перебор», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место заняли биатлонисты из Франции, третье — из Италии.

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
07 декабря 2019, суббота. 19:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:10:30.4
2
Франция
+32.3
3
Италия
+1:27.1
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