Т. Бё: французы были в ударе. Не думал, что удастся их сегодня победить

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Допустив лишь два промаха во время стрельбы стоя на последнем этапе, он финишировал первым.



«Я думал, что французов будет очень сложно победить сегодня. Но в биатлоне ты никогда не знаешь, как всё повернётся. Французы были в ударе, но в эстафете мы смогли опередить их. К счастью, мне удалось создать такой задел для своего брата перед последним этапом, что ему надо было просто прогуляться по лыжне», — передаёт слова Тарьея Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



В итоге сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку, опередив команды Франции и Италии. Сборная России финишировала на четвёртой позиции.