Детьё: мы были в порядке, но Норвегия оказалась сильнее. Мои поздравления
Французский биатлонист Симон Детьё прокомментировал итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Сборная Франция финишировала второй, проиграв более 30 секунд команде Норвегии.
«В биатлоне всё меняется быстро. То, что мы заняли первые четыре места в предыдущей гонке, не гарантировало нам победу. Сегодня мы были в порядке, но Норвегия была сильнее. Они показали высокий уровень, хотел бы их с этим поздравить», — передаёт слова Детьё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Стоит отметить, что французы дважды отправлялись на штрафные круги, тогда как норвежские биатлонисты ограничились использованием штрафных патронов. Сборная России финишировала на четвёртой позиции.
Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
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