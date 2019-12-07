Детьё: мы были в порядке, но Норвегия оказалась сильнее. Мои поздравления

Французский биатлонист Симон Детьё прокомментировал итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Сборная Франция финишировала второй, проиграв более 30 секунд команде Норвегии.



«В биатлоне всё меняется быстро. То, что мы заняли первые четыре места в предыдущей гонке, не гарантировало нам победу. Сегодня мы были в порядке, но Норвегия была сильнее. Они показали высокий уровень, хотел бы их с этим поздравить», — передаёт слова Детьё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Стоит отметить, что французы дважды отправлялись на штрафные круги, тогда как норвежские биатлонисты ограничились использованием штрафных патронов. Сборная России финишировала на четвёртой позиции.