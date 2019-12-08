Ярошенко — о Бабикове: сильный спортсмен не может не попасть в основную команду

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко согласен с решением тренерского штаба отправить Антона Бабикова, который выступал на первом этапе Кубка мира как победитель Кубка IBU — 2018/19, в Россию, выступать на отборочных соревнованиях на январские этапы Кубка мира.

«Решение вполне закономерно. Попадание в двадцатку в одной гонке на Кубке мира при идеальной стрельбе, не гарантирует спортсмену выступление на следующих этапах соревнования. Если бы Антон демонстрировал более высокую скорость, то да, но он её не демонстрирует.

Вот, пожалуйста, есть Кубок России. Здесь бегают очень сильные спортсмены. Я сейчас сам в этом убедился, потому что мы организовывали Кубок России в Ханты-Мансийске. При условии того, что тут показывали ребята, надо постараться попасть в тройку! Да, здесь не платят призовые, как на Кубке IBU, но, извините, все должны быть в равных условиях. Пускай отбираются с «Ижевской винтовки». Пусть докажут! Сильный спортсмен не может не попасть в основную команду. Я понимаю, если бы им сказали: «Всё, ребята. Дверь в сборную закрыта!» Вообще насколько понимаю, у нас сейчас только два человека выполнили критерии отбора на новый этап Кубка мира. Сейчас вроде та же схема, что раньше – два раза в «пятнашку» надо попасть, чтобы поехать на посленовогодние этапы. На данный момент, как понимаю, только Логинов и Елисеев выполнили это. На самом деле, там есть, кого потеснить в сборной, пускай бегают в России и набирают форму. Но форма! Мы видим, что форма у них не та. На кого пенять-то?

Давайте признаем, что все просто боятся Кубка России и «Ижевской винтовки». Почему? Да потому что знают, что могут проиграть. В России найдётся три сильных спортсмена, чтобы обыграть одного сборника. Потому что были случаи, когда люди уставали от Кубка мира, ехали на Кубок России и там ни разу не попадали в призы», — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».