Белозёров: от Малышко никто не ожидал такой стрельбы

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал результат россиян в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Российская команда в составе Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место.

«Четвёртое место. Программа-минимум выполнена. Это уже вторая деревянная медаль на этом этапе, есть сожаление. Но мы строим новую команду, а это процесс неспешный. Чтобы решать проблему, которая появилась в эстафете, нужно говорить с каждым спортсменом.

У Елисеева что-то не сложилось в плане функциональной реализации. Малышко провалил свой этап из-за стрельбы — такого, конечно, никто не ожидал. Латыпов — мини-герой на своём этапе. Логинов ещё не находится в своей оптимальной форме.

Сожалеем ли, что не поставили в эстафету Бабикова и Гараничева? Мы старались прочитать все расклады. Ориентировались на спринтерскую гонку, которая проходила в похожих погодных условиях, что и эстафета. Антону и Евгению пока не хватает функциональной мощи», — цитирует Белозёрова «Матч ТВ».