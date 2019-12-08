Российские биатлонистки — пятые в Кубке наций после этапа в Эстерсунде

Женская сборная России по биатлону занимает пятое место в Кубке наций после первого этапа Кубка мира, который завершился в Эстерсунде (Швеция).

Зачёт Кубка наций объединяет все дисциплины, которые входили в программу шведского этапа соревнований: эстафеты, спринт и индивидуальную гонку. Место в Кубке наций по итогам сезона влияет на количество спортсменок, которых можно заявить на одну кубковую гонку. Первые пять команд получают шесть квот.

Первое место занимают норвежские биатлонистки, набравшие 1551 очко. Вторыми идут шведки (1530). На третьей позиции располагаются немецкие спортсменки (1410). Четвёртые – француженки (1339). В активе россиянок 1328 очков.

Календарь и статистика Кубка мира по биатлону