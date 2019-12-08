Юрлова-Перхт: были порывы ветра, которые вносили коррективы в стрельбу

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала результат эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Российская сборная в составе Тамары Ворониной, Светланы Мироновой, Юрловой-Перхт и Ларисы Куклиной заняла пятое место.
«Пятое место? Наверное, это не ко мне вопрос.
Наверное, цель этапа — приблизиться к лидирующей группе. Передо мной была американка и целая группа девчонок, но из-за того, что произошла заминка на «стойке»… Я закрывала одну мишень двумя патронами — появился просвет между нами.
Рада, что в конце догнала француженку, чтобы Ларисе Куклиной было легче. Были небольшие порывы, которые при всём спокойствии вносили коррективы в стрельбу. У многих команд есть штрафные круги.
Не знаю, пока не задавалась вопросом о том, довольна собой или нет. Побеседуем с тренерским штабом, наверное, всё-таки нет», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».
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