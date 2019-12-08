Норицын: состав женской сборной России будет зависеть от исполкома ВАДА

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил, по какой причине не проводится ротация в команде после первого этапа Кубка мира.
«Ротацию состава в женской сборной мы пока не проводим из-за того, что ждём развития событий на исполкоме ВАДА завтра. От этого будет зависеть очень многое в формировании состава у девушек», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
На Кубке IBU успешно стартовали Ирина Старых и Екатерина Глазырина, которые могли бы усилить сборную России на Кубке мира. Однако, если 9 декабря исполком ВАДА согласится с рекомендациями комитета по соответствию, российские спортсмены продолжат выступать на крупных международных соревнованиях без национального флага и по специальному разрешению. Шансов получить подобный допуск у Старых и Глазыриной практически нет, так как обе биатлонистки ранее отбывали дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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