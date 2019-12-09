Экхофф: счастлива, что не слишком облажалась на «стойке»

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд прокомментировали победу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.



«Я довольна тем, как провела гонку, в отличие от предыдущих стартов. Я хорошо отработала на „лёжке“ и не слишком облажалась на „стойке“. Я счастлива! Счастлива, что Марте так быстро бежала и здорово стреляла», — цитирует Экхофф Biathlon.com.ua.



«Благодаря девочкам я стартовала с отличной позиции. Обрадовалась, что пришлось вступить в гонку вместе с Ханной Эберг, нам и раньше приходилось бороться друг с другом. Я неплохо справилась на „лёжке“. На „стойке“ я использовала несколько дополнительных патронов, но в целом всё прошло хорошо. Думаю, наша команда отлично выступила, и теперь мы заслужили праздник!



На первом круге я шла за Ханной и слышала, что другие команды начали подтягиваться к нам. Тогда я решила рискнуть и быстро отработать на огневом. Думаю, за счёт этого мне и удалось оторваться от шведок и привести команду победу!» — сказала Рёйселанд.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.