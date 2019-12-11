Хованцев: Бабиков выглядит так, будто хочет закончить с выступлениями

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал состояние Антона Бабикова. По словам специалиста, спортсмен выглядит так, словно собирается завершить карьеру.



«Старший тренер Сергей Белозёров уже объяснял, что Антон не прошёл отбор ни в одну команду. В прессе пишут, что он принёс много очков команде в индивидуальной гонке, но люди забывают, что очки приносят первые три биатлониста по местам, а Бабиков был в той гонке только четвёртым среди наших. У нас единое разрешение на оружие, поэтому его винтовка осталась с командой.



У Антона сейчас такое состояние… Если говорить прямо, то он обиделся на нас, что его не отправили даже на Кубок IBU. У него есть вторая винтовка дома. Проблем с этим не видели. Но дело в том, что мы ему предлагали ехать с нами и готовиться с командой. Он был бы в резерве и мог принять участие в гонках, если кто-то бы заболел или что-то случилось. Мы же не хотим его «вырубить», что называется. Антон сам выглядит так, будто хочет закончить с выступлениями», — сказал Хованцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.



На этапе в Эстерсунде Антон занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте он был 41-м с одним штрафным кругом.

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