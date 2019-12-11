Главный тренер биатлонной сборной России прокомментировал возможные замены на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не повлияло на подготовку национальной команды ко второму этапу Кубка мира в австрийском Хохфильцене, а также прокомментировал потенциальные замены в составе на чемпионате мира из-за возможных санкций.



«По прилёте на этот этап мы провели собрание, на котором объяснили ситуацию. Мы готовимся дальше и не дёргаемся. Ситуация же была предсказуемой, мы были к этому готовы. Высказывания в прессе были однозначными, что готовится отстранение. В плане подготовки и возможной смены состава – пока об этом не думаем. По крайней мере до того момента, когда в IBU нам официально что-то не объявят.

Если они дадут нам конкретные фамилии, будем уже смотреть. Но в правилах не прописано, что кому-то из наших могут запретить выступать на Кубке мира, поэтому планируем выступать тем же составом. По чемпионату мира изменения возможны.



Команда продолжает тренироваться с боевым настроем. Никто не повесил голову и не собирается этого делать. Если такая ситуация случится, будем привлекать кого-то из резервной команды на чемпионат мира. У нас есть достойные люди, выступающие на Кубках IBU. В запасе сейчас находятся Поварницын и Халили. Если случится форс-мажор у кого-то из основы, мы быстро их привезём сюда", — сказал Хованцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.