Пять россиянок вышли в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднау

В Риднау (Италия) стартовал второй этап Кубка IBU. Сегодня, 12 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у женщин. Первое место заняла представительница Украины Анастасия Меркушина. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Полина Шевнина, ставшая четвёртой.



Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия

Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Анастасия Меркушина (Украина) — 9.06,7 (0+0).

2. Йоанна Якела (Польша) — +1,8 (0+0).

3. Каролин Эрдал (Норвегия) — +4,3 (0+0).

4. Полина Шевнина (Россия) — +4,7 (0+1)...

9. Анастасия Поршнева (Россия) — +13,1 (0+2)...

15. Екатерина Глазырина (Россия) — +21,5 (0+2)...

17. Наталья Гербулова (Россия) — +26,3 (1+2).

18. Ирина Старых (Россия) — +26,7 (0+2).

32. Ирина Казакевич (Россия) — +48,6 (2+1).



Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.