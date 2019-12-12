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Пять россиянок вышли в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднау

Пять россиянок вышли в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднау
Биатлон / Кубок IBU 0

В Риднау (Италия) стартовал второй этап Кубка IBU. Сегодня, 12 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у женщин. Первое место заняла представительница Украины Анастасия Меркушина. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Полина Шевнина, ставшая четвёртой.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Женщины. Суперспринт. Квалификация
1. Анастасия Меркушина (Украина) — 9.06,7 (0+0).
2. Йоанна Якела (Польша) — +1,8 (0+0).
3. Каролин Эрдал (Норвегия) — +4,3 (0+0).
4. Полина Шевнина (Россия) — +4,7 (0+1)...
9. Анастасия Поршнева (Россия) — +13,1 (0+2)...
15. Екатерина Глазырина (Россия) — +21,5 (0+2)...
17. Наталья Гербулова (Россия) — +26,3 (1+2).
18. Ирина Старых (Россия) — +26,7 (0+2).
32. Ирина Казакевич (Россия) — +48,6 (2+1).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.

Старых последней из россиянок начнёт суперспринт на Кубке IBU в Риднау
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