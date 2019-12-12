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Четыре россиянина вышли в финал суперспринта в Риднау. Сидоров стал 99-м

Четыре россиянина вышли в финал суперспринта в Риднау. Сидоров стал 99-м
Биатлон / Кубок IBU 0

В Риднау (Италия) продолжается второй этап Кубка IBU. Сегодня, 12 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у мужчин. Первое место занял швейцарец Мартин Егер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Василий Томшин, ставший 12-м.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Мужчины. Суперспринт. Квалификация
1. Мартин Егер (Швейцария) — 8.07,4 (0+1).
2. Мартен Перийя-Боттоне (Франция) — +3,3 (0+1).
3. Роман Рес (Германия) — +8,2 (0+0)...
12. Василий Томшин (Россия) — +24,0 (0+1).
13. Кирилл Стрельцов (Россия) — +24,3 (0+1)...
16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +25,6 (0+1)...
28. Карим Халили (Россия) — +35,1 (0+2)...
63. Александр Поварницын (Россия) — +1.02,8 (3+2)...
99. Евгений Сидоров (Россия) — +1.48,4 (3+2).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.

Пять россиянок вышли в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднау
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