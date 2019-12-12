Четыре россиянина вышли в финал суперспринта в Риднау. Сидоров стал 99-м

В Риднау (Италия) продолжается второй этап Кубка IBU. Сегодня, 12 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у мужчин. Первое место занял швейцарец Мартин Егер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Василий Томшин, ставший 12-м.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия

Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Мартин Егер (Швейцария) — 8.07,4 (0+1).

2. Мартен Перийя-Боттоне (Франция) — +3,3 (0+1).

3. Роман Рес (Германия) — +8,2 (0+0)...

12. Василий Томшин (Россия) — +24,0 (0+1).

13. Кирилл Стрельцов (Россия) — +24,3 (0+1)...

16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +25,6 (0+1)...

28. Карим Халили (Россия) — +35,1 (0+2)...

63. Александр Поварницын (Россия) — +1.02,8 (3+2)...

99. Евгений Сидоров (Россия) — +1.48,4 (3+2).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.