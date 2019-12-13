Миронова впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая третье место в спринтерской гонке в Хохфильцене (Австрия), впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира. Ранее лучшим результатом 25-летней спортсменки было седьмое место в спринте на этапе в Антхольце (Италия) в январе 2019 года.

Победу в спринте одержала действующая обладательница Кубка мира, лидер общего зачёта итальянка Доротея Вирер. Для неё это девятая победа и 30-й подиум в карьере.

Второе место в гонке заняла представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она в третий раз в карьере стала призёром этапа Кубка мира.

Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене также состоится мужская спринтерская гонка. Второй этап Кубка мира завершится 15 декабря.

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене