Миронова впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира
Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая третье место в спринтерской гонке в Хохфильцене (Австрия), впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира. Ранее лучшим результатом 25-летней спортсменки было седьмое место в спринте на этапе в Антхольце (Италия) в январе 2019 года.
Победу в спринте одержала действующая обладательница Кубка мира, лидер общего зачёта итальянка Доротея Вирер. Для неё это девятая победа и 30-й подиум в карьере.
Второе место в гонке заняла представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она в третий раз в карьере стала призёром этапа Кубка мира.
Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене также состоится мужская спринтерская гонка. Второй этап Кубка мира завершится 15 декабря.
Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Хохфильцене
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