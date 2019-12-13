Норицын: Мироновой нужно стать более стабильной

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын подвёл итоги спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Третье место заняла россиянка Светлана Миронова.
«Со стрельбой Мироновой до конца не разобрались. Хотелось бы видеть у неё больше стабильности. Стрельба пока плавает. Всё, что у неё получается на тренировках, не переносится на соревновательную деятельность. Нужно немного подождать.
Хочу отметить всю команду. Та же Кристина Резцова выглядит по-другому, не как на первом этапе. Она пережила психологическое давление, которое сама себе создала. Сегодня она показала такой же ход, как у Ларисы Куклиной», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 15 декабря.
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