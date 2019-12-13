Йоханнес Бё назвал причину своего успеха в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, раскрыл секрет своих удачных выступлений на австрийской трассе, а также рассказал о соперничестве со своим братом – Тарьеем.
«Не знаю, почему я так успешен в Хохфильцене. Наверное, причина в нашей отличной сервис бригаде, которая всегда находит варианты, чтобы лыжи катили. Так что в Австрии мы все знаем, что будем сражаться за самые высокие места. На последнем круге мы бежали вместе с Тарьеем, но моя мотивация была – опередить его!» — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Вторым в спринте финишировал француз Симон Детьё. Россиянин Александр Логинов занял третье место, четвёртым стал Матвей Елисеев.
Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад выступил неудачно, он допустил два промаха и стал лишь 10-м.
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