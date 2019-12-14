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Вирер: приятно видеть на подиуме новые лица из сборной России

Вирер: приятно видеть на подиуме новые лица из сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, одержавшая победу в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, рассказала, что не удивлена бронзовой награде россиянки Светланы Мироновой.

«Нисколько не удивлена. Отчего же? Мы видели, как она неплохо бежала на первом этапе в Эстерсунде, и тут нечему удивляться. Очень приятно видеть на подиуме новые лица из сборной России, ведь в прошлые годы всю команду тянула Екатерина Юрлова-Перхт, и пора бы уже остальным подтянуться. Поэтому я рада за российскую команду, думаю, что это крайне позитивный момент для российского биатлона и для болельщиков, которые верят в команду, несмотря ни на что», — приводит слова Вирер «Матч ТВ».

Сегодня в Хохфильцене пройдёт женская эстафетная гонка. Начало в 13:30 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Женская эстафета. Время удивлять! LIVE
Женская эстафетная четвёрка готова преподнести приятный сюрприз на втором этапе Кубка мира. Все главные фото и фишки дня — в нашем онлайне.
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