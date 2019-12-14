Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Женская эстафета. Время удивлять! LIVE

ГОНКИ ДНЯ

*** 13:30 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:55 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Сегодня мы продолжим следить за событиями второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене. В этот раз составители биатлонного календаря решили предложить зрителям ассиметричное расписание, а потому в один день пройдут женская эстафета и мужская гонка преследования. Судя по последним результатам спортсменов из России, в обеих дисциплинах у нас хорошие шансы на высокие места и медали. Так что болеем за наших биатлонистов!