Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Женская эстафета. Время удивлять! LIVE

ГОНКИ ДНЯ
*** 13:30 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:55 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Сегодня мы продолжим следить за событиями второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене. В этот раз составители биатлонного календаря решили предложить зрителям ассиметричное расписание, а потому в один день пройдут женская эстафета и мужская гонка преследования. Судя по последним результатам спортсменов из России, в обеих дисциплинах у нас хорошие шансы на высокие места и медали. Так что болеем за наших биатлонистов!
- 14 декабря 2019
-
00:51
- 13 декабря 2019
-
20:52
-
19:50
-
19:31
-
19:16
-
18:40
-
18:34
-
18:26
-
18:17
-
17:54
-
17:43
-
17:32
-
17:13
-
17:01
-
16:41
-
16:29
-
16:28
-
16:02
-
15:55
-
15:33
-
15:21
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
11:47
-
11:11
-
09:40
-
08:54
-
08:30
-
00:38
- 12 декабря 2019
-
22:10