Юрлова: на первом рубеже произошёл самострел, впервые с таким сталкиваюсь на КМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о казусе на первом огневом рубеже во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

«Там произошёл самострел. Такое иногда бывает, к сожалению, на винтовках. Это говорит либо о качестве патрона, либо это просто работа затвора. Не успела положить палец на курок, как произошёл выстрел. По моим ощущениям, патрон улетел в будку, где сидели люди. Если честно, я так испугалась, что сразу достала следующий патрон. Успела посмотреть, что там всё нормально, все живы и здоровы. Это необычно. С таким сталкиваюсь впервые на этапах Кубка мира.



Если бы сегодня обошлась без этих двух дополнительных патронов, было бы ещё преимущество в 10 секунд. Возможно, тогда Марта не догнала бы меня. Есть над чем работать», — сказала Юрлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Юрлова-Перхт) лидировала большую часть эстафетной гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй. Победу одержала команда Норвегии. Третьими стали представительницы Швейцарии.